Bank holidays: फरवरी में निपटाना है बैंकिंग कामकाज तो चेक कर लें ये लिस्ट, पूरे 8 दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank holidays list in february 2021: फरवरी महीने में अगर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो उससे बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. फरवरी में शनिवार और रविवार का अवकाश मिलाकर बैंक 8 दिन बंद रहेंगे तो आप ऐसे दिन बैंक जाएं, जिस जानें का प्लान बनाएं जिस दिन छुट्टी न हो. फरवरी में बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में उनके त्योहार के आधार पर हैं. RBI (Reserve Bank of india) की ओर से सालभर छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है.आपको बता दें RBI (Reserve Bank of india) की ओर से सालभर छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट के मुताबिक, साल 2021 में बैंक पूरी 56 दिन बंद रहेंगे. बता दें इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल हैं.>> 12 फरवरी 2021: शुक्रवार- सोनम लोसार- सिक्किम>> 13 फरवरी 2021: दूसरा शनिवार>> 15 फरवरी 2021: सोमवार- लुई नगाई नी- मणिपुर>> 16 फरवरी 2021: मंगलवार- वसंत पंचमी- हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल>> 19 फरवरी 2021: शुक्रवार- छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती- महाराष्ट्र>> 20 फरवरी 2021: शनिवार- अरुणाचल और मिजोरम स्टेट डे- अरुणांचल और मिजोरम>> 26 फरवरी 2021: शुक्रवार- हजरत अली जयंती- उत्तर प्रदेश>> 27 फरवरी 2021: चौथा शनिवार, गुरु रविदास जयंती- चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाबआरबीआई ने अंतिम समय में परेशानी से बचने के लिए ग्राहकों से कैलेंडर देखकर घर से निकलने की अपील की है. इसके अलावा कहा है कि बैंकों के अवकाश के बावजूद इन दिनों में मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जारी रहेगी इसलिए ग्राहकों से अपील है कि वो बैंकिंग से जुड़े अपने काम इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर प्लान कर लें.आपको बता दें मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है. इसके साथ ही 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है. तो आप अपने काम की प्लानिंग छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही बनाएं. इसके अलावा छोटे-मोटे कामकाज के लिए आप ऑनलाइन बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.बैंक की शाखाएं भले ही बंद रहें लेकिन आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने कई काम निपटा सकते हैं. आरबीआई का कहना है कि राज्यों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए सभी ग्राहक बैंकिंग से जुड़े अपने काम इसी को ध्यान में रखकर प्लान करें.