Bank Holidays: जानिए जून में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? घर से बाहर निकलने से पहले चेक करें ये पूरी लिस्ट

कोरोवायरस की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) से देशभर में कोहराम है. ऐसे में हालात को देखते हुए लगभग सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन सर्विस (Banking Service) की सुविधाएं दे रखी हैं, ताकि उन्हें ब्रांच न जाना पड़े. वहीं, लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बीच बैंकों में आवाजाही भी कम है. फिर भी अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप जान लें किस दिन आप ये काम कर सकते हैं. जून में बैंक (Bank Holiday in June) 9 दिन बंद रहने वाले हैं. इन छुट्टियों की लिस्ट देखकर आप अपना जरूरी काम निपटा सकते हैं.रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से बैंक की छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holidays List) जारी की जाती है. इसमें राज्य के हिसाब से सभी बैंकों की छुट्टियां तय होती है. RBI की तरफ से जारी छुट्टियों के अनुसार, साप्ताहिक छुट्टियां और हॉलिडे मिलाकर जून के महीने में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. जून माह में इस बार कोई बड़ा त्योहार नहीं है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश के अलावा सिर्फ 3 स्थानीय त्योहार हैं, जिस दिन एकाध राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे.6 जून- रविवार12 जून- दूसरा शनिवार13 जून- रविवार15 जून- मिथुन संक्रांति व रज पर्व (इजवाल-मिजोरम, भुवनेश्वर में बैंक बंद रहेंगे)20 जून- रविवार25 जून- गुरु हरगोविंद जी की जयंती (जम्मू और श्रीनगर के बैंक बंद रहेंगे)26 जून- दूसरा शनिवार27 जून- रविवार30 जून- रेमना नी (केवल इजवाल में बैंक बंद रहेंगे)