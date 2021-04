Bank Holidays List May 2021: मई में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

कोरोना की दूसरी लहर (Corona Second Wave) देश में तबाही मचा रही है. देश के लिए इस साल का मई का महीना (May 2021) काफी अहम रहने वाला है. जानकारों की मानें तो मई के मध्य तक कोरोना अपने पीक पर रहेगा. ऐसे में देशभर में कोरोना प्रोटोकाॅल का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा. इस बीच बैंकों के कामकाज घटाने की भी बात चल रही है. बैंकों की संस्था SLBS ने कई राज्यों से अपील की है कि बैंकों के कामकाज को घटाकर 4 घंटे कर दिया जाए. इन सबके बीच अगर आपको मई में बैंकों से जुड़े जरूरी काम है, तो आप बैंकों की छुट्टियों (RBI Bank Holidays List) के हिसाब से ही घर से बाहर निकले और अपने काम को मैनेज करें. छुट्टियों की लिस्ट (Bank holidays List) देखकर आप अपना जरूरी काम निपटा सकते हैं. बता दें कि मई में ईद, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा समेत कई त्योहार हैं, इस दिन कई राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी.RBI की बेवसाइट के मुताबिक, मई माह में कुल 5 दिन बैंक बंद (Bank Holidays List May 2021) रहेंगे. हालांकि, आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट में कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो स्थानीय राज्य स्तर पर ही प्रभावी होती हैं. बता दें कि सभी राज्‍यों में 5 दिन छुट्टी नहीं रहेगी क्‍योंकि कुछ त्‍योहार या उत्‍सव पूरे देश में एक साथ नहीं मनाए जाते हैं.को महाराष्ट्र दिन/मई डे है. इस दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है. इस दिन कुछ राज्यों के बैंक बंद रहेंगे. जैसे कि कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, चेन्नई, तिरुवंतपुरम, हैदराबाद, गुवाहटी, इंफाल, बेंगलुरु और बेलापुर.को Jumat-ul-Vida के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. इस दिन शुक्रवार है. रमजान का आखिरी जुम्मा नमाज पढ़ा जाएगा. इस मौके पर केवल जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.को Id-Ul-Fitr है. ऐसे में इस दिन बेलापुर, जम्मू, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर और तीरुवंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.को भगवान श्री परशुराम जयंति/रमजान-ईद(Eid-UI-Fitra /Basava जयंति और अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya)है. इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है. कई शहरों में बैंकों में कामकाज नहीं होंगे.को बुद्ध पूर्णिमा(Buddha Pournima)है. इस दिन अगरतल्ला, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कानपूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची और शिमला तथा श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.बैंक हाॅलीडे के अलावा 8 और 22 मई को माह का दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है. इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होंगे. इसके अलावा 2, 9, 16, 23 और 30 मई को रविवार की छुट्टी रहती है.