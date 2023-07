हाइलाइट्स बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है. बैंक के लिए आमतौर पर हम बैंक शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आपकी जर्नल नॉलेज के लिए इसका हिंदी मतलब बताएंगे.

What is the full form of bank: लोग अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं कि बुरे वक्त में यह पैसा काम आएगा. पैसे को सबसे सुरक्षित रखने की जगह भी बैंक को माना जाता है. लेकिन कभी कभी बैंक भी डूब जाते हैं. आमतौर पर यह माना जाता है कि बैंकों की एफडी में पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी गारंटीड मिलता है. इसलिए आज कल ज्यादातर लोग निवेश के लिए बैंक की तरफ ही रुख कर रहे हैं. बैंक में अकाउंट खोलते हैं यह आपको पासबुक, चेक बुक, ATM की सुविधा देता है. जिससे कैश लेन देन करते हैं. यानी सीधा सा मतलब है बैंक किसी न किसी तरह हर किसी के जीवन से जुड़ा है. तो फिर बताइए Bank को हिंदी में क्या कहते है, घूम गया न सिर.

आपको लग रहा होगा ये कैसा सवाल पुछ लिया. लेकिन साहब आपको बता दें ये बहुत काम का सवाल है. क्योंकि आपके नहीं तो आपके बच्चे के हो सकता है यह काम आ जाए. आज हम आपको बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस बारे में बताएंगे. इससे आपकी जर्नल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको अपने बैंक के बारे में पता भी चल जाएगा.

बैंक को हिंदी में कहते हैं…..

बैंक के लिए आमतौर पर हम बैंक शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है. इसका मुख्य कार्य ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखना है. इसके अलावा बैंक ग्राहकों को एक निश्चित ब्याज दर पर उधार देती है. इसके साथ ही बैंक ग्राहकों के कीमती सामान का ध्यान रखने के लिए उसे लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराती है.

Bank का फुल फॉर्म भी जान लीजिए

अगर बैंक की फुल फॉर्म की बात करें तो वो बॉरोइंग (Borrowing), एकसेप्टिक (Accepting), नेगोशिएटिंग (Negotiating) और कीपिंग (Keeping) है. आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2022 की लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा प्राइवेट सेक्टर का HDFC Bank और ICICI Bank को सबसे सुरक्षित बैंक माना है. आरबीआई की ओर से बैंकों को रेटिंग भी दी जाती है, जिसके बाद ही इन बैंकों की लिस्ट तैयार की जाती है. फिलहाल अभी तक इस लिस्ट में 3 बैंकों के नाम शामिल हैं.

जान लीजिए Cheque का भी हिंदी मतलब

चेक इतना कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीज है लेकिन आपने कभी सोचा है कि चेक को हिंदी में क्या कहते हैं. अक्सर ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. लेकिन कुछ जानकारियों ऐसी होती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है. इसलिए इनके बारे में पता होना बेहद जरूरी है. बता दें कि चेक को हिंदी में धनादेश कहते हैं. चेक बैंक द्वारा खाताधारक को जारी किया गया सिर्फ एक पेपर होता है. जिसमें धन के भुगतान का आदेश होता है.

