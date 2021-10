आपका भी है बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट तो हर महीने 28 रुपये जमा करने पर मिलेगा 4 लाख का फायदा, जानें कैसे

नई दिल्ली. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) अपने ग्राहकों को कई फायदे दे रहा है. कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं होगा. आज हम आपको बता रहे हैं कि आप हर महीने सिर्फ 28.5 रुपये जमा करके पूरे 4 लाख रुपये का फायदा उठा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं बैंक की इस स्कीम के बारे में सबकुछ…

बैंक दे रहा 4 लाख रुपये की ये सुविधा

4 लाख रुपये का बेनेफिट लेने के लिए आपको सरकार की दो योजनाओं में निवेश करना होगा. ये स्कीम हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY). इन स्कीम में निवेश की रकम बेहद ही कम है. इन दोनों स्कीम में मिलाकर सालाना सिर्फ 342 रुपये यानी हर महीने सिर्फ 28 रुपये जमा करने होते हैं.

PMJJBY सिर्फ 330 रुपये की वार्षिक किस्त पर 2 लाख का फायदा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है. इस योजना के तहत व्यक्ति को लाइफ कवर मिलता है. अगर बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं. यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है.

Securing your future is now just a step away! Enroll for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana & take a step towards a secure future. #BankofBaroda #AzadiKaAmritMahotsav #JanSurakshaSchemes #PMJJBY #PMSBY #APY @DFS_India pic.twitter.com/7UhhZ9ig3F

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) October 2, 2021