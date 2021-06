जरूरी खबर! बैंक ऑफ बड़ौदा में है खाता तो फटाफट चेक करें अपना नया IFSC Code, जानें कैसे?

Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. बैंक की ओर से नए आईएफएससी कोड (New IFSC Code) जारी कर दिए गए हैं. अब आप आसानी से घर बैठे ही अपना नया कोड पता कर सकते हैं. बैंक मर्जर के बाद ग्राहकों की कोड में बदलाव हो गया है. अभी तक बैंक की ओर से छूट दी गई थी कि आप अपने पुराने कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद आपके पुराने IFSC Code काम नहीं करेंगे.आपको बता दें दो साल पहले साल 2019 विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था, जिसके बाद ही इन कोड में बदलाव किया गया था. 30 जून के बाद देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहकों के कोड काम करना बंद कर देंगे. कल के बाद आप अपने पुराने कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे नया कोड पता कर सकते हैं->> ग्राहक बैंक की ब्रांच में जाकर नया IFSC Code पता लगा सकते हैं.>> बैंक की ओर से भेजे गए लैटर और SMS के जरिए भी नया कोड पता लगाया जा सकता है.>> इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18002584455/18001024455 पर कॉल करके भी पता लगा सकते हैं.>> इसके अलावा SMS के जरिए भी पता लगाया जा सकता है.SMS करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से MIGR अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक को 8422009988 पर भेजकर भी आईएफएससी कोड का पता कर सकते हैं.आप इस ऑफिशियल लिंक https://www.bankofbaroda.in/amalgamation-migration.htm पर क्लिक करके भी अपना नया आईएफएससी कोड के बारे में पता लगा सकते हैं.आपको बता दें आईएफएससी यानी (IFSC) 11 अंकों का एक कोड होता है. RBI (Reserve Bank Of India) की ओर से सभी बैंकों को यह कोड दिया जाता है. 11 कैरेक्टर के इस कोड को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में इस्तेमाल किया जाता है. इसके शुरुआती चार अंकों से बैंक के नाम का पता चलता है. इसमें पांचवां अंक शून्य होता है. बाद के 6 अंकों से ब्रांच कोड का पता चलता है. BOB का आईएफएससी कोड BARB से शुरू होता है.