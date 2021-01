BoB ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब WhatsApp पर निपटाएं अपने बैंकिग के सभी कामकाज

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने भी अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए WhatsApp बैंकिग की सर्विस शुरू कर दी है. इस सर्विस के जरिए अब आप घर बैठे ही अपने सारे काम निपटा सकते हैं. आप अपने अकाउंट का बैलेंस और स्टेटस भी घर बैठे ही चेक कर सकते हैं. बैंक ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. आप अपने फोन में ये नंबर 8433 888 777 सेव करके WhatsApp बैंकिग शुरू कर सकते हैं. आइए आपको इस बैंकिग के फायदे के बारे में बताते हैं-आपको बता दें इस सर्विस की सबसे खास बात ये है कि जिन लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं है यानी जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (Executive Director) ए के खुराना (A.K. Khurana) के मुताबिक, नई टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए बैंक लगातार काम कर रहा हैं. इसके अलावा आजकल हर दिन बढ़ते सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी देखते हुए बैंक ने यह सुविधा शुरू की है.1. रजिस्टर - अपनी मोबाइल संपर्क सूची में बैंक के WhatsApp बिजनेस अकाउंट नंबर 8433 888 777 को सेव करें.2. मैसेज भेजें - WhatsApp प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इस नंबर पर "Hi" भेजें और बातचीत शुरू करें.3. इस नंबर पर WhatsApp जरिए बैंकिंग सेवाएं सभी दिन, चौबीसों घंटे उपलब्ध होंगी.बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) अब आपको WhatsApp पर बैंकिंग सर्विस देगा. ग्राहक अब व्हाट्सएप पर बैलेंस इंक्वारी (Balance Inquiry), मिनी स्टेटमेंट (Mini statement), चेक स्टेटस (Cheque status enquiry), चेक बुक रिक्वेस्ट (Cheque book request) भेज सकते हैं. इसके अलावा आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक भी करा सकते है.