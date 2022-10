Bank of Baroda: आपका भी है दिवाली में घर खरीदने का प्लान तो सस्ते में मिलेगी प्रॉपर्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा लाया खास ऑफर

नई दिल्ली. Bank Of Baroda: अगर आप भी इस दिवाली घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा (bank of baroda mega e auction) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आप सस्ता घर खरीद सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से प्रापर्टी की नीलामी (mega auction 2022) की जा रही है, जिसमें आप अपने सपनों के घर के लिए बोली लगा सकते हैं. आप इसमें एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी बोली लगा सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं.

कब होगी नीलामी?

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 18 अक्टूबर, 2022 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा. इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की ई नीलामी की जाएगी. आप यहां पर उचित मूल्य पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं.

SARFAESI एक्ट के तहत होगा ऑक्शन

बैंक ने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि यह ऑक्शन SARFAESI Act के तहत किया जाएगा. यह पूरी तरह से ट्रासपेरेंट होगा तो कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं.

Smart investment matlab investment in real estate. Be part of the #BankofBaroda Mega e-Auction on 18.10.2022 and seize the opportunity to get the best rates on the best properties right away.

Know more: https://t.co/bnMknhh4Hx

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) October 11, 2022