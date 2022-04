नई दिल्‍ली. सस्‍ते मकान, दुकान या जमीन खरीदने की प्‍लानिंग कर रहे हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) शानदार ऑफर लाया है. बैंक की ओर से होने वाले मेगा ई-ऑक्‍शन (Mega e-Auction) में आप भी बोली लगा सकते हैं.

Bank of Baroda 19 अप्रैल को इस नीलामी का आयोजन करेगा, जिसके लिए पंजीकरण अभी से शुरू हो चुका है. नीलामी के तहत सस्‍ती कीमतों पर फ्लैट, मकान, ऑफिस, प्‍लॉट और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए बोलियां मंगाई जाएंगी. इसमें हिस्‍सा लेने वाले खरीदार अपनी जरूरत के हिसाब से अच्‍छी प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं.

कम ब्‍याज पर लोन भी देगा बैंक

BoB ने ट्वीट कर इस नीलामी की जानकारी दी है और बताया है कि प्रॉपर्टी या मकान खरीदने के इच्‍छुक बोलीदाताओं को सस्‍ती दरों पर लोन की सुविधा भी मिलेगी. बैंक ने अपने ट्वीट में कहा, अब आप रियल एस्‍टेट में आसानी से निवेश कर सकते हैं और मेगा ऑक्‍शन के जरिये अपने सपनों का मकान खरीद सकते हैं. आपको पैसों की जरूरत होगी तो सस्‍ती दरों पर लोन भी मिल जाएगा.

Ab real estate me invest karein with ease #BankofBaroda ke saath. Mega e-Auction mein participate karein on 19.04.2022 aur apni dream property ko apna banayein.

Know more https://t.co/VEiwLeh0aW#AzadiKaAmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/aJkRXlBzKQ

