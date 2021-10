बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन और व्हीकल लोन किया सस्ता, 31 दिसंबर तक है मौका

मुंबई. फेस्टिव सीजन में एक और सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को होम लोन और ऑटो लोन पर छूट देने की घोषणा की है. सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India- BOI) ने अपने होम लोन (Home Loan) पर ब्याज दर में 0.35 फीसदी की कटौती की है. इसके अलावा बैंक ने व्हीकल लोन (Vehicle Loan) पर ब्याज दर में 0.50 फीसदी की कमी की है.

बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस कटौती के बाद बीओआई की होम लोन की दर 6.50 फीसदी से शुरू होगी. पहले यह 6.85 फीसदी थी. वहीं बैंक के व्हीकल लोन पर ब्याज दर 7.35 से घटकर 6.85 फीसदी रह गई है.

ये भी पढ़ें- अगर आपके पास है Aadhaar तो एक क्लिक में मिल जाएगा लोन, जानें कैसे और कहां करें अप्लाई?

BOI स्टार होम लोन @ 6.5% और स्टार व्हीकल लोन @ 6.85% पर

बैंक ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट में कहा, ”अब खुशियां होगी डबल. अब मनाइए खुशियों का त्योहार बैंक ऑफ इंडिया के संग. BOI स्टार होम लोन @ 6.5% और स्टार व्हीकल लोन @ 6.85% पर जीरो प्रोसेसिंग चार्ज के साथ प्राप्त करें. 8010968305 पर मिस्ड कॉल करें. होम लोन के लिए HL टाइप कर 7669300024 नंबर पर एसएमएस भेजें. व्हीकल लोन के लिए VL टाइप कर 7669300024 नंबर पर एसएमएस भेजें.”

Ab Khushiyan Hongi Double! Avail BOI Star Home Loan@6.5% & Star Vehicle Loan@6.85 with Nil Processing Fees! Give a missed call on 8010968305. SMS <HL> to 7669300024 for Home Loan. SMS <VL> to 7669300024 for Vehicle Loan.

Apply online now : https://t.co/bKdotIdeul#BOIUtsav pic.twitter.com/y1DmhTOw2r

— Bank of India (@BankofIndia_IN) October 17, 2021