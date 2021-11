खुशखबरी! बैंक ऑफ इंडिया बेच रहा सस्ते घर, जानिए किस दिन होगी नीलामी?

नई दिल्ली. आप सस्ता घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर (Residential Property) खरीदने का मौका मिल रहा है. BOI प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन 25 नवंबर से शुरू हो रहा है. ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं.

बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है. बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं.

कब होगी नीलामी?

बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 25 नवंबर, 2021 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा. इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की ई नीलामी की जाएगी. आप यहां पर उचित मूल्य पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 257 रुपये का शेयर हुआ ₹972 का, 1 साल में 5 लाख के बन गए 19 लाख, क्या आपके पास है?

Mega E-Auction!

Amazing properties at affordable prices!

For property details, please visit : https://t.co/SYyMojqcx4 and https://t.co/48YSxYXcFo pic.twitter.com/i2bFlkHvaK

— Bank of India (@BankofIndia_IN) November 20, 2021