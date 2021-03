Bank Strike Impact: पहले दिन 16,500 करोड़ रुपये के चेक क्लीयरेंस समेत कई सेवाओं पर पड़ा असर

केंद्र सरकार की ओर से बजट 2021 में की गई सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण (PSBs Privatizations) की घोषणा के खिलाफ यूनाइडेट फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के तहत 9 यूनियन ने 15 और 16 मार्च को बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल (Banks Strike) का आह्वान किया था. इसके तहत सोमवार यानी 15 मार्च 2021 को सरकारी बैंकों (PSBs) में कामकाज ठप रहा. हालांकि, निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और एक्सिस बैंक (Axis Bank) की शाखाएं रोजमर्रा की तरह काम करती रहीं.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने सरकार के निजीकरण कार्यक्रम के तहत दो सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी. सरकार इससे पहले आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) का निजीकरण कर चुकी है. आईडीबीआई बैंक की ज्यादातर हिस्सेदारी बीमा क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को बेच दी गई. इसके अलावा सरकार पिछले चार साल में 14 बैंकों का विलय (Merger) कर चुकी है. आल इंडिया बैंक एम्पलायीज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सीएच वेंकटचलम के मुताबिक, बैंकों के शाखा स्तर पर चेक क्लीयरेंस और सरकारी लेनदेन पर हड़ताल का असर पड़ा है.ये भी पढ़ें- CBDT ने बढ़ाया वित्‍तीय लेनदेन का दायरा! अब शेयर-म्‍यूचुअल फंड बेचकर मिले मुनाफे की देनी ही होगी जानकारी वेंकटचलम ने बताया कि मुद्रा बाजार और शेयर बाजार (Currency & Share Market) पर भी इसका असर दिखेगा. शेयर बाजार में सोमवार को बैंकिंग सेक्‍टर शेयरों की जमकर पिटाई हुई. वेंकटचलम ने कहा कि हड़ताल के लिहाज से पहला दिन सफल रहा.बता दें कि UFBU के सदस्यों में ऑल इंडिया बैंक एम्पलाॉइज एसोसिएशन (All India Bank Employees Association -AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडेरेशन ((All India Bank Officers Confederation -AIBOC), नेशनल कॉन्फेडेरेशन ऑफ बैंक एम्पलॉइज (National Confederation of Bank Employees - (NCBE), ऑल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (All India Bank Officers Association -AIBOA) और बैंक एम्पलॉइज कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडिया (Bank Employees Confederation of India -BEFI) शामिल हैं.