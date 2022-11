ऋचा चड्ढा को सपोर्ट कर निशाने पर आया Mamaearth, बॉयकॉट के बाद कंपनी ने मांगी माफी

नई दिल्ली. भारतीय सेना पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) की टिप्पणी के समर्थन में उतरा ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी मामाअर्थ (Mamaearth) अब लोगों के निशाने पर आ गया है. ट्विटर पर हैशटैग #BoycottMamaEarth ट्रेंड कर रहा है. लोग इस ब्यूटी ब्रांड को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. ऋचा चड्ढा को सपोर्ट करना कंपनी को भारी पड़ गया. बढ़ते विरोध को देखते हुए कंपनी ने माफी मांग ली है.

कंपनी की तरफ से एक माफीनामा भी पोस्ट किया गया है. मामाअर्थ की तरफ से किए ट्वीट में कहा गया है कि ट्विटर पर किसी के भावना को आहत करने वाली टिप्पणी से कंपनी आहत है और माफी मांगती है.

Mamaearth sincerely regrets hurting any sentiments due to a poorly drafted comment on Twitter. We are a proud Indian company who respects and stands by our armed forces. We do not subscribe to the views shared by any individual who thinks otherwise.

— Mamaearth (@mamaearthindia) November 25, 2022