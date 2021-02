BEML में हिस्सेदारी बिक्री की समयसीमा 22 मार्च तक बढ़ी, इन क्षेत्रों में काम करती है कंपनी

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल (BEML) में अपनी 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए प्रारंभिक बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ा कर 22 मार्च कर दी है. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम (Department of Investment and Public Asset Management) ने एक सर्कुलर में यह जानकारी दी है.शुरू में बोली जमा करने को एक मार्च तक का समय रखा गया था. कंपनी रक्षा, रेल, बिजली, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है. बीईएमएल लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के तहत 26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए आशय पत्र (Expression of Interest) जनवरी में आमंत्रित किए थे. अभी इसमें सरकार 54.03 फीसदी की मालिक है.बंबई शेयर बाजार में बीईएमएल का शेयर शुक्रवार को 0.84 प्रतिशत बढ़कर 1,079.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ. वर्तमान शेयर मूल्य पर कंपनी की 26 फीसदी हिससेदारी से सरकार को 1,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं.सरकार ने 2016 में इस कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करने के साथ 26 फीसदी हिससेदारी बेचने का फैसला किया था.हाल ही में बीईएमएल ने दो सीट के प्रशिक्षण विमान के संयुक्त रूप से विकास के लिए राष्ट्रीय विमान-निर्माण प्रयोगशाला (NAL) के साथ करार किया है. इस तरह के विमान का विकास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए किया जाएगा. कंपनी ने एक बयान में कहा था कि इससे उसे विमान निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने का मौका मिलेगा.