नई दिल्‍ली. अमूमन किसी शहर में किराये पर मकान लेने के लिए आपको सिर्फ पैसों और अपने पहचान पत्र जैसे आधार, वोटर आई कार्ड की ही जरूरत पड़ती है. लेकिन, अगर आप बेंगलौर में अपने लिए किराये पर मकान खोज रहे हैं तो यहां सिर्फ पैसों और आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा. इस शहर के मकान मालिक कुछ खास क्‍वालीफिकेशन वाले किरायेदारों को ही रखना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं आजकल किरायेदार की सैलरी स्लिप और उनके बैकग्राउंड की जानकारियां भी मांगी जा रही हैं.

यह मामला तब सामने आया जब कई युवा प्रोफेशनल्‍स और इंजीनियरों ने अपना अनुभव टि्वटर पर शेयर किया. इसमें बताया कि किराये पर कमरा देने के लिए मकान मालिक यहां कैसी-कैसी शर्त रख रहे हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियांश जैन ने टि्वटर पर अपने अनुभव शेयर करते हुए ब्रोकर से हुई बातचीत का स्‍क्रीनशॉट भी पोस्‍ट किया. इसमें ब्रोकर ने प्रियांश से उनकी बैकग्रांउड डिटेल मांगी और बताया कि मकान मालिक कुछ खास क्‍वालीफिकेशन वालों को ही अपना घर देना चाहता है.

क्‍या है बातचीत में

प्रियांश ने ब्रोकर को बताया कि वह एटलासियन में काम करते हैं और पूरी तरह वेजिटेरियन हैं. इसके बाद ब्रोकर ने पूछा क‍ि वे किस कॉलेज से पढ़ाई करके आए हैं. जैन ने जवाब में कहा-वेल्‍लोर इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी. बस इतना बताते ही ब्रोकर बोला- सॉरी आपकी प्रोफाइल फिट नहीं हो रही है. हैरान होकर प्रियांश ने पूछा- आखिर मकान मालिक क्‍या खोज रहे हैं. तो ब्रोकर ने कहा कि वे सिर्फ आईआईटी, आईआईएम, सीए और आईएसबी ग्रेजुएट्स को ही किराये पर कमरा देने को राजी होंगे.

अर्नव का अनुभव और भी बुरा

प्रियांश की तरह और भी कई यूजर ने टि्वटर पर बेंगलौर में किराये पर कमरा खोजने को लेकर अपने अनुभव शेयर किए हैं. पेशे से इंजीनियर अर्नव गुप्‍ता ने लिखा- मैं बेंगलौर में शिफ्ट हुआ हूं और मकान मालिक मुझसे लिंक्डिन प्रोफाइल मांग रहा है. बेंगलौर के लोगों का यह कैसा बर्ताव है. एक अन्‍य यूजर ने लिखा कि उनसे मकान मालिक और ब्रोकर ने सैलरी स्लिप मांगी है.

