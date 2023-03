Bengaluru-Mysuru Expressway: 75 मिनट में पहुंच जाएंगे बेंगलुरु से मैसूर, नितिन गडकरी ने शेयर की तस्वीरें, 12 मार्च को उद्घाटन

नई दिल्‍ली. बेंगलुरु से मैसूर के बीच लगने वाला ट्रेवल टाइम घटने वाला है. जो सफर 3 घंटे में पूरा होता था, उसमें अब 75 मिनट लगेंगे. दरअसल, कर्नाटक में बने बेंगलुरु-मैसूर एक्‍सप्रेसवे (Bengaluru-Mysuru Expressway) से दोनों शहरों के बीच सफर में कम समय लगेगा. केंद्र सरकार की प्रमुख और महत्वाकांक्षी स्कीम में एक भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) के तहत इसे विकसित किया गया है. इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को करेंगे.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट के जरिए इस एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी दी है. बेंगलुरु-मैसूर एक्‍सप्रेसवे को 8478 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. 118 किमी लंबे एक्सप्रेसवे से कर्नाटक के दो प्रमुख शहरों के बीच ट्रैवल टाइम घटेगा. इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के जरिए केवल 75 मिनट में बेंगलुरु से मैसूर पहुंचा जा सकेगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य श्रीरंगपटना, कूर्ग, ऊटी और केरल जैसे क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करना है, जिससे उनकी पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिले.

The 118 Km long #Bengaluru_Mysuru_Expressway is featuring 6 main carriageway lanes and 2 service road lanes on either side, developed at a cost of ₹8478 Cr as part of the Bharatmala Pariyojana.#PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/WqKlyzmgdP

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 7, 2023