Network18 Sanjeevani Telethon: कृष्ण एला ने बूस्टर डोज का किया समर्थन, पूनावाला बोले- म्यूटेड वैरिएंट पर काम करती है वैक्सीन

नई दिल्ली. नेटवर्क 18 ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अप्रैल, 2021 को ‘Sanjeevani – A Shot Of Life’ (संजीवनी – ए शॉट ऑफ लाइफ) अभियान शुरू किया था. वहीं, वैक्सीनेशन कैंपेन की अभूतपूर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए नेटवर्क18 ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया. इस मौके पर वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान कंपनी द्वारा सामना की गई चुनौतियों के बारे में बात की, जबकि वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के भारत बायोटेक के चेयरमैन और एमडी डॉ. कृष्ण एला (Krishna Ella) ने बताया कि क्यों किसी को म्यूटेड वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) से नहीं डरना चाहिए.

वैक्सीनेशन कैंपेन की अभूतपूर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए नेटवर्क18 के संजीवनी टेलीथॉन कार्यक्रम में अदार पूनावाला ने कहा, ”2020 के पहले दिन से हमारी यात्रा को फॉलो किया जा रहा है, जब संगठन ने कोविड -19 वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सफोर्ड और फिर एस्ट्रा जेनेका के साथ पार्टनरशिप की. हमने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें सही पार्टनर, पूंजी, रिस्क पर मैन्युफैक्चरिंग, समय से पहले इन सुविधाओं का निर्माण, और फिर कोरोना की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रोडक्शन में तेजी लाना शामिल है. यह एक जबरदस्त यात्रा रही है.”

SII CEO, @adarpoonawalla talks about his journey while making Covishield available for India. ‘The contribution of healthcare workers & Govt has helped vaccination drive to be a success’ #PooraTikaLagao #Sanjeevani

पूनावाला ने उन अफवाहों के बारे में भी बात की कि वैक्सीन कोविड-19 के भारी म्यूटेड वैरिएंट पर काम करने में विफल रहेंगे. उन्होंने कहा, ”अभी विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, पता नहीं क्यों लोग समय से पहले बयान देते हैं. यह भय और दहशत का कारण बनता है. आज के वैक्सीन वैरिएंट के खिलाफ काम करते हैं, इसने डेल्टा के खिलाफ काम किया है. हमें 81% एफिकैसी मिली, हमें अब नए वैरिएंट के बारे में बात करने के लिए डेटा की प्रतीक्षा करने की जरूरत है. बहुत सारी कंपनियां ओमिक्रॉन-स्पेसिफिक वैक्सीन पर काम कर रही हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे बूस्टर शॉट के रूप में भी लॉन्च करेंगे.”

Dr Krishna Ella Chairman and MD, @BharatBiotech says that we do not need to be afraid of Omicron and that his team is in the process of making Covaxin capable of fighting all variants.#Sanjeevani #PooraTikaLagao

