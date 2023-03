भारत मैट्रिमोनी के एड में ऐसा क्या है जिस पर छिड़ी है बहस, लोगों ने पूछा, 'हर बार हिंदू त्योहार ही निशाना क्यों?'

नई दिल्ली. होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने के लिए त्योहार से जोड़ते हुए खास ऐड जारी करती हैं. कई बार खास एड जारी कर कंपनियां वाहवाही लूटती है तो कई बार लोगों के निशाने पर आ जाती है. वहीं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट भारत मैट्रिमोनी (Bharat Matrimony) होली के अवसर पर महिलाओं से जुड़ा एक एड जारी कर विवादों में आ गया है. कंपनी ने होली (Holi) और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (Women’s Day) पर एक वीडियो जारी किया. ट्विटर पर एड वीडियो को पोस्ट करने के बाद लोग भड़के हुए हैं.

इस एड को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भारत मैट्रिमोनी पर हिंदुओं की भावनाओं से खेलने और धार्मिक पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं. कुछ यूजर्स भारत मैट्रिमोनी को हिन्दूफोबिक बता रहे हैं, कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि हर बार हिंदू त्योहारों की ही क्यों निशाना बनाया जाता है.

क्या है भारत मैट्रिमोनी वीडियो में?

भारत मैट्रिमोनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 7 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो प्ले होने पर एक महिला दिखती है. उसके चेहरे पर होली का रंग है. ये महिला अपने चेहरे को धोती है. रंग हटने के बाद महिला के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान दिखते हैं.

This Women’s Day & Holi, let’s celebrate by creating safer and more inclusive spaces for women. It’s important to acknowledge the challenges that women face in public spaces and create a society that truly respects their well-being – today & forever. #BharatMatrimony #BeChoosy pic.twitter.com/9bqIXZqaXu

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ”बहुत सी महिलाओं ने उत्पीड़न के जरिए होने वाले ट्रॉमा के चलते होली मनाना बंद कर दिया है. इस वीडियो को देखें जो इसे स्पष्ट रूप से जीवंत करता है. इस होली, महिला दिवस मनाइए और महिलाओं को हर दिन सुरक्षित रखने का चुनाव कीजिए.”

मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर लोगों ने उठाए सवाल

कुछ यूजर्स ट्विटर पर बॉयकॉट भारत मैट्रिमोनी ट्रेंड चला रहे हैं तो वहीं कुछ लोग हैशटैग के साथ हिन्दूफोबिक लिख रहे हैं. महिला और बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करते हुए पल्लवी नाम की एक यूजर ने लिखा, “वाह, और दूसरे त्योहारों पर आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और हिंदू त्योहारों जैसे कि होली को आप महिलाओं से द्वेष रखने वाला बताते हैं.”

Wow

So on other festivals, you wish people, but you portray Hindu festivals like Holi as misogynistic?@MinistryWCD @smritiirani this company should provide details of this amazing SURVEY that they have supposedly carried out

Now we are going to be choosy & will boycott you pic.twitter.com/iH5KI9jZre

— PallaviCT (@pallavict) March 8, 2023