नई दिल्‍ली. फिनेटक स्टार्टअप भारतपे (Bhartpe) के मैनेजमेंट के बीच चल रहा विवाद खत्म होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. नए घटनाक्रम के तहत कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) की पत्‍नी माधुरी जैन ग्राेवर (Madhuri Jain Grover) ने एक शराब पार्टी का वीडियो ट्वीट कर कंपनी पर नए आरोप लगाए हैं.

इससे पहले कंपनी ने माधुरी जैन ग्रोवर को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कंपनी से निकाल दिया है. साथ ही Bhartpe ने माधुरी जैन को आवंटित किए गए सभी ESOPs को भी जब्त कर लिया है. माधुरी जैन कंपनी में ‘हेड ऑफ कंट्रोल’ पद पर थीं.

‘शराब पार्टी’ के दो वीडियो

माधुरी जैन ने भारतपे के ऑफिस में हुई एक कथित ‘शराब पार्टी’ के दो वीडियो पोस्ट कर कंपनी के बाकी दो को-फाउंडर सुहैल समीर (Suhail Sameer) और भाविक कोलाडिया (Bhavik Koladiya) पर नए आरोप लगाए. सुहैल समीर भारतपे के सीईओ भी हैं. माधुरी जैन ने जो वीडिया पोस्ट किया है, उसमें लोग शराब पीकर नशे में झूमते दिख रहे हैं.

Congrats @SuhailSameer14 @BhavikKoladiya and Shashvat Nakrani. Now you may indulge in your ‘drunken orgies’ without having to wait for me (righteous lady) to leave office. Slow clap !! @timesofindia @htTweets @chandrarsrikant @livemint @bharatpeindia pic.twitter.com/gGJXRL97i7

— Madhuri Jain Grover (@madsj30) February 23, 2022