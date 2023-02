भूल भुलैया की मंजुलिका को देखने की चाह, आदमी ने किया कुछ ऐसा, कि लोग बोले मुझे भी वहीं होना चाहिए था

नई दिल्ली. हम सभी को कोई न कोई फिल्म काफी पसंद होती है जिसे हम बार-बार देखना पसंद करते हैं. कई बार जब हम उन फिल्मों को कहीं चलते हुए भी दिख जाए तो रुक जाते हैं. वहीं कई बार कुछ फिल्म के सीन हमें इतने पसंद होते हैं कि सिर्फ उतने सेकेंड के वीडियो के लिए हम इंतजार करते हैं. ऐसा ही कुछ इस शख्स के साथ हुआ. एक ट्विटर यूजर ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें टीवी के सामने खड़े एक अन्य व्यक्ति को दिखाया गया है. इस पोस्ट को जमकर लाइक्स मिले हैं वहीं 57,000 से अधिक बार देखा जा चुका है.

गोर्डन नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें टीवी के सामने खड़े एक अन्य व्यक्ति को दिखाया गया है. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “इस बार में किसी भी व्यक्ति ने अपने बिल का भुगतान करने के बाद मंजुलिका को देखने के लिए इस तरह इंतजार नहीं किया. लेकिन इस व्यक्ति ने पेमेंट करने के बाद मंजुलिका को देखने के लिए 5 मिनट तक इंतजार किया (मैं सम्मान करता हूं).”

random man at this bar paid his bill but waited like this for 5mins for the monjulika scene (i respect ) pic.twitter.com/FQnTdWmFtA

— gordon (@gordonramashray) February 12, 2023