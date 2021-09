निवेशकों को क्लीयरेंस के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, सरकार ने लॉन्च किया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम

नई दिल्ली. निवेशकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने बुधवार को निवेशकों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी एनएसडब्ल्यूएस (National Single Window System) को लॉन्च किया. इस अवसर पर गोयल ने कहा कि ये सिंगल विंडो पोर्टल निवेशकों के लिए अप्रूवल और क्लीयरेंस के लिए वन-स्टॉप-शॉप बन जाएगा.

गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और साहसिक नेतृत्व ने भारत को बड़ा सपना देखने के लिए सक्षम और प्रोत्साहित किया है. ये सिस्टम, इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही लाएगी और सभी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी. माउस के एक क्लिक पर सभी समाधान उपलब्ध होंगे.

National Single Window System is truly the coming of age of Indian governance.

It is the casting away of a tiring legacy of bureaucracy & an embracing of enterprise. #SingleWindowToIndia is a new avenue for the world to view & work with 🇮🇳as it marches towards Aatmanirbharta. pic.twitter.com/K1MlFt4Nl6

