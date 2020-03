विजय माल्या ने फिर कही 100% कर्ज चुकाने की बात, कहा- लॉकडाउन से मेरी सारी कंपनियां ठप

भारत में भगोड़े घोषित हो चुके किंगफ़िशर के मालिक विजय माल्या ने एक बार फिर अपना सारा कर्ज लौटाने की बात कही है. ट्विटर पर विजय माल्या ने लिखा है कि बैंक और प्रवर्तन निदेशालय इसमें उसकी मदद नहीं कर रहे हैं. इस बीच भारत में कोरोना वायरस के संकट की वजह से जारी लॉकडाउन को लेकर भी अब विजय माल्या की ओर से शिकायत की जा रही है.

विजय माल्या ने लिखा है कि भारत सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन किया है, जो किसी ने सोचा नहीं था. हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसकी वजह से मेरी सभी कंपनियों का काम ठप हो गया है. सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद है. इसके बावजूद हम अपने कर्मचारियों को घर नहीं भेज रहे हैं और उसकी कीमत चुका रहे हैं. सरकार को हमारी मदद करनी होगी.

I have made repeated offers to pay 100 % of the amount borrowed by KFA to the Banks. Neither are Banks willing to take money and neither is the ED willing to release their attachments which they did at the behest of the Banks. I wish the FM would listen in this time of crisis.