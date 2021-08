केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी गंवाने वालों को 2022 तक मिलेगा PF

नई दिल्ली. कोरोना महामारी की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए राहत की खबर है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जिन लोगों ने इस महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाई है, उन सभी के ईपीएफओ (EPFO) अकाउंट में सरकार 2022 तक पीएफ (PF) का अंशदान जमा करेगी. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन लोगों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होगा, उन्ही लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़

उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते रोजगार पर संकट को देखते हुए इस वर्ष का मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.

Central govt will pay the PF share of the employer as well as the employee till 2022 for people who lost their job but again called back to work in small scale jobs in the formal sector whose units are registered in EPFO: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/9fDXzLdBSC

