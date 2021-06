नौकरीपेशा के लिए जरूरी खबर! EPFO ने करोड़ो PF खाताधारकों को दी राहत, दूसरी बार ले सकेंगे कोविड एडवांस

नई दिल्ली. कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए ईपीएफओ (EPFO) ने दूसरी बार लोगों को पीएफ अकाउंट (PF Account) से एडवांस रकम निकालने की सुविधा प्रदान की है. बता दें कि पिछले साल भी ईपीएफओ (EPFO) ने अपने सब्सक्राबर्स को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी. यानी अब आप अपने PF अकाउंट से दूसरी बार नॉन-रिफंडेबल (गैर-वापसी) Covid-19 एडवांस का लाभ उठा सकते हैं.



आदेश के मुताबिक, पीएफ सब्सक्राबर्स को तीन महीने की मूल सैलरी (बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता यानी DA) या उनके पीएफ अकाउंट में जमा राशि का 75 फीसदी तक की रकम (जो भी कम हो) निकालने की अनुमति दी गई है, जिसे वापस करने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो कम राशि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.



