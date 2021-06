SBI के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, फिर से बदल गया बैंक बंद होने का समय, चेक करें

नई दिल्ली: देशभर में फैले कोरोना वायरस के बीच बैंकों ने अपने काम करने के घंटे (Bank branche time) कम कर दिए हैं, लेकिन 1 जून से राज्यों में लागू पाबंदियों में ढील देने की शुरुआत हो गई है. इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of india) ने अपने काम करने के घंटों को बढ़ा दिया है. अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक जाना है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. बैंक में पहले सिर्फ घंटे (SBI working hours) कामकाज हो रहा था, जिसको अब बढ़ाकर 6 घंटे करने का ऐलान किया है.



आपको बता दें 1 जून से देश के सरकारी बैंक SBI में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कामकाज होगा. अगर आप भी एसबीआई ग्राहक हैं तो बैंकिंग काम के लिए 4 बजे तक ब्रांच जा सकते हैं. देश में अब कोरोना की स्थिति में सुधार आ रहा है, जिसके चलते बैंक ने काम करने के घंटों को बढ़ाने का फैसला लिया है. बैंक का समय 1 जून 2021 से बदला गया है.



ऑफिशियल ट्विटर पर दी जानकारीSBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने एक ग्राहक के ट्वीट के रिप्लाई में इस बारे में जानकारी दी है. उस ग्राहक ने बैंक से ब्रांच का टाइम पूछा तो बैंक ने कहा कि ग्राहक सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच अपने बैंक से जुड़े काम करवा सकेंगे. बैंक ने ट्वीट में लिखा, 1 जून 2021 से हमारी सभी ब्रांच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे.



Now, as per SLBC instructions, our branch is functioning to render customer services from 10 a.m. to 4.00 p.m. w.e.f. 01.06.2021