RBI ला रहा है 100 रुपये का नया नोट! दावा- न पानी में गलेगा, न मोड़ने पर कटेगा और न ही फटेगा..जानिए खासियत

नई दिल्ली. बहुत जल्द आपकी जेब में 100 रुपये का चमचमाता हुआ नया नोट रहेगा. 100 रुपये के इस नए नोट (New Rs 100 note) के बारे में कहा जा रहा है कि यह न तो फटेगा, न कटेगा और न ही पानी में गलेगा. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) 100 रुपये के वार्निश लगे नोट (Varnish Note) जारी करने की तैयारी में है. आरबीआई ऐसे 1 अरब नोट छाप (Rs 100 currency) रहा है. वार्निश लगे नोट उतारने ( varnish-coating of new Rs 100 note) के पीछे वजह नोटों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है. हालांकि, अभी इसे ट्रायल के आधार पर जारी किया जाएगा. फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद वार्निश लगे नोट बाजार में उतारे जाएंगे और पुराने नोट धीरे-धीरे सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे. बता दें कि यह जानकारी रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है. तो आइए जानते हैं इस नोट की खासियत-



यह नोट बैंगनी रंग का ही होगा



बता दें कि इस वक्त बाजार में बैंगनी रंग का 100 रुपये के नोट पहले से मौजूद हैं. RBI अब वार्निश लगे 100 रुपये के नए नोट जारी करेगा. यह नोट बैंगनी रंग का ही होगा. नए 100 रुपये के नोट की सबसे बड़ी खासियत होगी कि यह किसी भी तरह खराब नहीं होगा. हजार बार मोड़ने के बाद भी यह नोट कटेगा, फटेगा नहीं. 100 रुपये के नए नोट पर पानी का भी असर नहीं होगा, क्योंकि इन नोटों पर वार्निश पेंट चढ़ा होगा. वार्निश पेंट वही है जिसका इस्तेमाल लकड़ी पर किया जाता है. मौजूदा नोट जल्दी खराब हो जाते हैं. ये जल्दी कट-फट जाते हैं या मैले हो जाते हैं.



RBI Report

बदलेगा नोट का डिजाइन?



यह नोट भी गांधी सीरीज का ही नोट होगा. इसकी डिजाइन भी बिल्कुल मौजूदा नए नोट की तरह होगी. वार्निश वाला नया नोट मौजूदा नोट के मुकाबले दोगुना टिकाऊ होगा.अभी 100 रुपये के नोट की औसतन उम्र ढ़ाई से साढ़े तीन साल है. वार्निश चढ़े नए नोट की उम्र करीब 7 साल होगी.



सरकार पहले ही दे चुकी है मंजूरी



गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Modi Government) पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक को 100 रुपये के मूल्य वाले एक अरब वार्निश लगे नोट छापने की मंजूरी दे चुकी है. पिछले साल वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था सरकार ने एक अरब वार्निश लगे बैंक नोट शुरू करने को मंजूरी दे दी है. इस तरह के बैंक नोट ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.