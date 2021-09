किफायती दामों पर घर खरीदने का मौका! 8 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा बेचेगा सस्ते मकान, जानें कैसे खरीदें आप?

नई दिल्ली. बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की ओर से मेगा ई ऑक्शन (Mega E Auction) का आयोजन किया जा रहा है. बैंक की ओर से यह ई नीलामी 8 सितंबर को की जा रही है, जिसमें आप सस्ते घर (Residential Property) के लिए बोली लगा सकते हैं.

इस ऑक्शन में बैंक की ओर से रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर समेत सभी तरह प्रापर्टी की नीलामी की जाएगी. आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं.

बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी

बैंक ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए लाया है सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदने का एक बेहतरीन मौका. इस सुपर मेगा ई ऑक्शन में आप हाउस, फ्लैट, ऑफिस स्पेस, प्लॉट, इंडस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर समेत सभी तरह प्रापर्टी की नीलामी की जाएगी. ये ऑक्शन 8 सितंबर को होगा.

Get ready to fulfil your dream of buying a property. #BankofBaroda presents mega e-auction of properties across India on 8th September, 2021. Know more https://t.co/ejge3HE0ms pic.twitter.com/A5OfdEcMfN

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) September 3, 2021