'चीन की कंपनी नहीं है बाइनेंस' : आखिर CEO चांगपेंग झाओ को क्यों बतानी पड़ी ये बात

नई दिल्ली. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी-एक्सचेंज बाइनेंस (Binance) के सीईओ सीईओ चांगपेंग झाओ (Changpeng Zhao) ने गुरुवार को कहा कि कंपनी चीन से संबंधित नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि लोग अक्सर बाइनेंस को चीनी कंपनी समझने की गलती करते हैं क्योंकि वह चीनी की तरह दिखते हैं.

झाओ ब्लूमबर्ग टीवी से दिवालिया क्रिप्टो फर्म वायेजर (Voyager) के लिए बोली लगाने के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बाइनेंस को गलती से चीन से जुड़ा हुआ बताया जाता है.

बाइनेंस ने अमेरिका की कई कंपनियां खरीद चुकी हैं Binance

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं एफटीएक्स (FTX) द्वारा हमें बोली से बाहर करने के लिए फैलाई गई अफवाहें थीं. बोली में हमारे भाग लेने को लेकर कभी कोई चिंता नहीं थी. Binance US ने वायेजर की बोली में भाग लिया और कोई समस्या नहीं थी. चांगपेंग झाओ ने कहा, बाइनेंस ने अमेरिका में कई कंपनियां भी खरीदीं और कोई समस्या नहीं थी.

झाओ बाइनेंस की बोली को रोके जाने की खबरों का जिक्र कर रहे थे. खबरों में कहा गया था कि बाइनेंस अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. ऐसी धारणा है कि बाइनेंस एक चीनी कंपनी है क्योंकि झाओ का जन्म चीन में हुआ था और वह कनाडा में पले-बढ़े थे.

I wonder how many times I will have to repeat this one in the future (thanks to SBF’s media/lobbying power)…

Binance is not a Chinese company. https://t.co/GtcElzPw9T

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 24, 2022