नई दिल्‍ली. हेटफोन, स्‍पीकर, ईयरबड (Headphone, Speaker, Earbud) जैसे इलेक्‍ट्रॉनिक प्रोडक्‍ट की जानी-मानी कंपनी बोट (BoAt) अब किसी पहचान की मोहताज नहीं. कंपनी के फाउंडर अमन गुप्‍ता (Aman Gupta) भी बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) में आने के बाद से काफी फेमस हो गए हैं. बोट के प्रोडक्‍ट की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके नकली उत्‍पाद भी बाजार में धड़ल्‍ले से बिकने लगे हैं. यहां तक कि ऑनलाइन भी बोट के नकली प्रोडक्‍ट बिक रहे हैं. हालांकि, कंपनी के फाउंडर अमन गुप्‍ता ने इस पर खुशी जताई है.

अमन ने टि्वटर पर लिखा है कि उन्‍हें यह देखकर अच्‍छा लगा कि उनकी कंपनी के प्रोडक्‍ट की कॉपी हो रही है और बाजार में इसके डुप्‍लीकेट तैयार हो रहे हैं. उनका मानना है कि जब कोई कंपनी ब्रांड बन जाती है तो उसके प्रोडक्‍ट की नकल होने लगती है. इसका मतलब है कि बोट भी अब ब्रांड बन चुका है और मार्केट में इसके डुप्‍लीकेट उत्‍पाद बिकने लगे हैं. दिल्‍ली के रहने वाले अमन इस बात को बखूबी समझते हैं कि यहां नकली प्रोडक्‍ट का बड़ा कारोबार है. जहां ऐसे प्रोडक्‍ट असली के मुकाबले 50 फीसदी तक सस्‍ते बेचे जाते हैं.

I used to feel nice when fakes came out offline as it was like the brand was finally being recognized. Now it’s a major hassle because consumers buy it believing it’s genuine, which is not good for them or for the brand. pic.twitter.com/tw4BJxhNIZ

— Aman Gupta (@amangupta0303) February 20, 2023