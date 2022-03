खुशखबरी: बैंक ऑफ बड़ौदा बेच रहा सस्ते में घर, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई!

नई दिल्ली. आप सस्ता घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर (Residential Property) खरीदने का मौका मिल रहा है. BOB प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन कल यानी 4 मार्च से शुरू हो रहा है. ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं.

बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं.

Sapno se aage badho and move into your dream property in just a few clicks. 4th March ko hone wale #BankofBaroda Mega e-Auction ke saath.

Know more https://t.co/Jeq8bKupcH#AzadiKaAmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/hmI4KI4kkV

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) March 1, 2022