Corona Impact: 21 साल में पहली बार बॉलीवुड अपने सबसे खराब दाैर में, 2021 में सिर्फ 50 कराेड़ का कलेक्शन

नई दिल्ली. वैसे ताे ऐसा काेई सेक्टर नहीं है जहां काेराेना (Corona) के चक्कर में धंधा मंदा नहीं हुआ है. लेकिन यह कहना भी गलत नहीं हाेगा कि काेराेना इम्पैक्ट बॉलीवुड (Bollywood) में कुछ इस कदर हुआ है कि वाे अपने सबसे खराब दाैर से गुजर रहा है. इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि वर्ष 2021 में अब तक बॉलीवुड में सिर्फ 50 कराेड़ रुपये का कलेक्शन (Box Office collection) हुआ है जबकि पिछले साल वर्ष 2020 की पहली तिमाही में यह 780 कराेड़ रुपये थी. जानकार बताते हैं कि इस समय बॉलीवुड साल 2000 के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है.

साल 2021 की पहली तिमाही में सिर्फ फिल्म रूही (Roohi) ने अपने 25 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके बाद दूसरे नंबर में मुंबई सागा (Mumbai Saga)है. जिसका बॉलीवुड कलेक्शन 15 करोड़ रुपये है. इसके अलावा और भी कई फिल्में आई जो 2 करोड़ रुपये की कमाई भी नहीं कर पाईं. साल 2021 की पहली तिमाही में अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस ने कलेक्शन देखा है. अभी तक बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. यानी नई सदी की शुरुआत से 2000 के बाद से अब तक सबसे खराब दौर रहा है.

साल 2019 की पहली तिमाही में 1103 करोड़ रुपये का था कलेक्शन

इसके पहले बॉलीवुड का सबसे खराब तिमाही साल 2020 की पहली तिमाही थी. उस तिमाही में भी बॉलीवुड कलेक्शन 780 करोड़ रुपये रहा था. 2020 की पहली तिमाही में Tanhaji - The Unsung Warrior ने 280 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद Baaghi 3, Street Dancer 3D और Shubh Mangal Zyada Savdhan जैसी फिल्मों ने इन 780 करोड़ रुपये के कलेक्शन में अहम भूमिका निभाई थी. वहीं 2019 की पहली तिमाही बॉलीवुड के लिए सबसे बेहतर तिमाहियों में से एक तिमही थी. साल 2019 की पहली तिमाही में Uri - The Surgical Strike, Kesari, Total Dhamaal, Gully Boy, Luka Chuppi, Manikarnika The Queen of Jhansi और Badla जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं थी. साल 2019 की पहली तिमाही में 1103 करोड़ रुपये का कलेक्शन देखने को मिला था. 2019 की पहली तिमाही का यह सिलसिला पूरे साल चला था और 2019 में 4400 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन हुआ था. लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना वायरस महामारी के चलते कलेक्शन का यह सिलसिला 2020 में जारी नहीं रह सका. 2021 की पहली तिमाही शुरुआत बेहद खराब रही.

आगे और हाेगी स्थिति खराब, कई फिल्माें की रिलीज टली

स्थिति आने वाले दिनाें में भी संभलेगी इसकी उम्मीद कम है क्याेंकि काेराेना के बढ़ते मामलाें और दूसरी लहर के साथ नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते कई फिल्मों की रिलीज वैसे ही टाल दी गई है. जिसमें हिन्दी भाषी राज्यों में सूर्यवंशी और बंटी और बबली टू जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बंगाल में सिनेमा हॉलों में 100 फीसदी एक्यूपैंसी की अनुमति के बावजूद नई फिल्मों की रिलीज टलने की खबरें आ रही हैं. रोहित शेट्टी ने अक्षय कुमार स्टारर अपनी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को एक बार और टाल दिया है. इसके पहले ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होनी थी. इसी तरह अमिताभ बच्चन अभिनीत चेहरे और बंटी और बबली-2 की रिलीज भी टाल दी गई है.

इस बीच सलमान खान ने भी कहा है कि उनकी नई फिल्म राधे -योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज को भी कोरोना के चलते महाराष्ट्र में लागू प्रतिबंधों के कारण टाला जा सकता है. अभी इसकी रिलीज होने की तिथि 13 मई यानी आने वाली ईद है. Facebook Live session के दौरान सलमान खान ने कहा कि राधे 13 मई को थियेटर में तभी आ पाएगी जब कोरोना के मामले कम होंगे.

कब तक फिल्में होंगी रिलीज

हालांकि बॉलीवुड के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं. जानकारों का कहना है कि मई से कोरोना की स्थिति में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा. वैक्सीनेशन अभियान के चलते जून तक इंडस्ट्री में सुधार की संभावना जताई जा रही है. उम्मीद है कि जून तक 25 फीसदी की सीमा के साथ थिएटर फिर से खोले जा सकते हैं. फिलहाल सबकी नजर इस समय दूसरी तिमाही पर लगी हुईं हैं. लोगों को उम्मीद है कि जून के बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और साल 2021 पिछले साल 2020 के मुकाबले बेहतर साबित होगा.