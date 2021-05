कोरोना से जंग में आगे आया Bosch India, नीति आयोग को 10 लाख यूरो की मेडिकल मदद सौंपी

नई दिल्ली. देश इस वक्त कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर से जूझ रहा है. कोरोना के खिलाफ जंग में कई कंपनियों ने मदद का हाथ बढ़ाया है. वहीं, वाहन कलपुर्जा कंपनी बॉश इंडिया (Bosch India) ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने में मदद को सरकार के नीति आयोग (Niti Aayog) को 10 लाख यूरो की मेडिकल सामग्री भेंट की है.



बॉश इंडिया ने शुक्रवार को बयान में कहा कि नीति आयोग को 92 वेंटिलेटर, 438 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल आपूर्ति मसलन फेस मास्क आदि सौंपे गए हैं. बयान में कहा गया है कि कंपनी ने ये उपकरण नीति आयोग को आगे वितरण के लिए दिए हैं.



Mr @amitabhk87, CEO, @NITIAayog extends his gratitude for the medical aid extended, worth approx. €1 million. "Bosch India has collaborated with the Central & State Governments & is a responsible body. We appreciate their efforts in fighting the pandemic," he noted #safetyisnow pic.twitter.com/XpzNfLIGoM