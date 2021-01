Budget 2021: बजट में हो सकता है SWIFT का ऐलान, विदेशी निवेश को मिलेगी मिनटों में मंजूरी

आने वाले बजट में सरकार विदेशी निवेशकों के लिए खास ऐलान कर सकती है. CNBC-आवाज को मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में सरकार SWIFT (Special Window for Financial Investors Facilitation) का ऐलान कर सकती है. आपको बता दें इस प्रस्ताव के सीनियर अधिकारियों की द्वारा हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा इस प्रस्ताव के जरिए Sovereign Wealth Funds, Pension Funds पर फोकस रहेगा.सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलीसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बताया कि SWIFT के तहत 5000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश को आसानी से मंजूरी मिलेगी. इसके साथ ही इस तरह के निवेश प्रस्ताव को सिर्फ 3 दिन में रिस्पॉन्स मिलेगा. साथ ही प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल के निवेश का भी रास्ता साफ होगा.>> बजट में हो सकता है बड़े विदेशी निवेशकों के लिए SWIFT का ऐलान.>> 5 हजार करोड़ रु से ज्यादा के प्रस्ताव को तुरंत मिलेगी मंजूरी.>> प्रस्ताव आने के 3 दिन के भीतर मिलेगा रिस्पॉन्स.>> हर 15 दिन पर सीनियर अधिकारियों की टीम करेगी समीक्षा.>> Sovereign Wealth Funds (SWF), Pension Funds (PF) जैसे बड़े निवेशकों पर फोकस.>> Private Equity, Venture Capital के लिए निवेश आसान बनाया जाएगा.INFO EDGE के CO-FOUNDER और VICE CHAIRMAN संजीव बिकचंदानी ने बातचीत करते हुए बताया कि IT में रिस्क कैपिटल को राहत देने के लिए टैक्स में छूट मिलना चाहिए. इसके अलावा IT इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर भी फोकस किया जाना चाहिए.आपको बता दें आने वाले समय में आज के स्टार्टअप ही कल की दिग्गज कंपनियों को जन्म देंगी. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टार्टअप को टैक्स में छूट मिलने की मांग की है. इसके साथ ही देश में लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों के लिए कैपिटल लाने के लिए अलग तरह के नियम होने चाहिए.ईज आफ डूइंग बिजनेस में छोटी कंपनियों की जरूरतों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए. वित्त मंत्री से हमें फिस्कल स्टिमुलस की उम्मीद है. देश में ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज आफ इन्वेस्टमेंट की बड़ी जरूत है.