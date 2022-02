30% टैक्स सुनकर लोगों को आया ‘चक्कर’, Budget 2022 पर वायरल हो रहे हैं ये मजेदार Memes और Jokes

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा कर दी है और बजट पर मध्यम वर्ग के आए रिएक्शन पर सोशल मीडिया यूज़र्स बेहद मनोरंजक, फनी मीम्स और जोक्स पोस्ट कर रहे हैं. माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर हैशटैग #Budget2022 भी ट्रेंड कर रहा है. डिजिटल करेंसी के कारोबार को लेकर चल रही ऊहापोह की स्थिति को साफ करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑन वर्चुअल एसेट्स का ऐलान किया.

वर्चुअल एस्टेट पर टैक्स की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली किसी भी प्रकार की आमदनी पर 30 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा. उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस काटने की भी बात कही. इस 30% टैक्स पर भी लोगों ने जोक पोस्ट किए हैं.आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मज़ेदार मीम्स…

Crypto investors right now

Crypto traders be like after FM Nirmala Sitharaman announced 30% tax on #Cryto . #Budget #Budget2022 #incometax pic.twitter.com/fJ1w8eN1Mg

Middle class after every Budget : #BudgetBytes #Budget pic.twitter.com/494PyhjhDj

Situation of middle class

who eagerly waiting for the good news regarding #incometax in #Budget2022 #BudgetBytes #Budget #BudgetDay pic.twitter.com/sLNXPgqaNh

— Chitra_fanclub (@chitra_fanclub) February 1, 2022