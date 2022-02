Budget 2022: इनकम टैक्स के इस सेक्शन के तहत नई राहत का ऐलान, जानें डिटेल

inBudget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए भले ही आम आदमी को टैक्स छूट में कोई राहत ना दी हो, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के मामले में दी जाने वाली छूट में एक नया प्रावधान किया है. अब विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ पर भी टैक्स छूट प्रदान की जाएगी.

बजट (Budget 2022) में विकलांग व्यक्ति के माता-पिता (parent of disabled person) और अभिभावक के लिए एक नए कर लाभ (new tax benefit) की पेश की गई है. नए टैक्स एसओपी (new tax sop) के अनुसार, यदि विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक लाभार्थी के रूप में एक बचत जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो उसके लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए सकल आय से कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है. इस टैक्स छूट का दावा उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां पॉलिसी के लाभ या भुगतान शुरू होता है, जबकि पॉलिसी का खरीदार अभी भी जीवित है. आयकर अधिनियम की धारा 80डीडी (Section 80DD) के तहत नई कर राहत को जोड़ने का प्रस्ताव है.

अभी तक दो ऑप्शन

अभी तक धारा 80डीडी में कर कटौती के लिए दो ऑप्शन हैं – यदि आप विकलांग आश्रितों के इलाज के लिए भुगतान करते हैं, तो गंभीर विकलांगता के मामले में 1.5 लाख रुपये और अन्य विकलांगता के मामलों में 75,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में कहा- ”एक विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा योजना ले सकते हैं. वर्तमान कानून माता-पिता या अभिभावक को कटौती का प्रावधान केवल तभी करता है जब माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु पर अलग विकलांग व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी उपलब्ध हो. ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां विकलांग आश्रितों को अपने माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान की आवश्यकता हो सकती है. मैं इस प्रकार माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान, अर्थात साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माता-पिता/अभिभावकों पर विकलांग आश्रितों को वार्षिकी और एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूं.”

धारा 80डीडी का मौजूदा प्रावधान, एक व्यक्ति या संयुक्त हिन्दू परिवार ( Hindu Undivided Family), जो भारत में निवासी है, को (ए) चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), एक आश्रित के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए खर्च के संबंध में कटौती का प्रावधान करता है.

क्या कहता है सेक्शन 80DD

यदि किसी विकलांग व्यक्ति के इलाज पर आप खर्चा कर रहे हैं तो इस सेक्शन के तहत कर छूट पा सकते हैं. विकलांग व्यक्ति में माता-पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और बहन हो सकते हैं, जो संबंधित व्यक्ति पर डिपेंडेंट हों. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) में फैमिली का कोई भी व्यक्ति हो सकता है. अगर निर्भर व्यक्ति 40 फीसदी या इससे ज्यादा लेकिन 80 फीसदी से कम विकलांग है तो आयकर में 75 हजार रुपए तक की छूट ले सकते हैं. अगर व्यक्ति गंभीर रूप से विकलांग है यानी 80 फीसदी से ज्यादा है तो टैक्स लाभ 1.25 लाख रुपए रहेगा. इस क्लेम के लिए किसी मान्य मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा.

