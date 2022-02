Income Tax: नई दिल्‍ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 (Budget 2022-23) के लिए देश का अजट पेश किया. इस बजट (Income Tax in Budget) में कई क्षेत्रों के विकास के लिए अहम घोषणाएं की गईं. हालांकि इस बजट से मध्‍यम आय वर्ग (Middle Class) को झटका लगा है. क्‍योंकि वित्‍त मंत्री ने बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों (Income Tax Slab) में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है. इसके अलावा कोविड महामारी के बीच मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा में बढ़ोतरी की मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं.

बजट में इनकम टैक्‍स स्‍लैब (Income Tax Slab) में कोई राहत न मिलने के बाद मिडिल क्‍लास यानी मध्‍यम आय वर्ग का दर्द सोशल मीडिया पर झलका है. ट्विटर पर बजट के तुरंत बाद ही Middle Class ट्रेंड करने लगा. इसमें ट्विटर यूजर्स ने इनकम टैक्‍स में राहत न मिलने पर अपने-अपने दर्द को साझा किया. कहा जा रहा था कि मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर और मध्यम वर्ग को महामारी के प्रभाव से कुछ राहत के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है. फिलहाल मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये है.

Government to tax paying middle class during every budget #Budget2022 pic.twitter.com/bcui8qTRTA

— Finance Memes (@Qid_Memez) January 30, 2022