Watch union Budget 2022 live: बजट की पूरी कवरेज कब, कहां और कैसे देखें? चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली. केंद्रीय बजट (Budget 2022-23) की उलटी गिनती शुरू हो गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज यानी 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. सभी को इंतजार है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं. पिछले साल वित्त मंत्री एक टैबलेट लेकर संसद पहुंची थीं और पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था. इस बार भी वह पेपरलेस बजट ही पेश करेंगी. कोरोना महामारी के बीच पेश किया जाने वाला यह दूसरा केंद्रीय बजट है.

11 बजे पेश किए जाने की संभावना

आम बजट (Aam Budget) को सुबह 11 बजे पेश किए जाने की संभावना है. बजट की अवधि 90 से 120 मिनट तक हो सकती है. हालांकि साल 2020 में सीतारमण ने भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो करीब 160 मिनट तक चला था.

कहां देखें केंद्रीय बजट 2022 (where to watch LIVE Coverage of Budget 2022)

बजट का संसद के आधिकारिक चैनल संसद टीवी (Sansad TV) पर सीधा प्रसारण किया जाएगा. राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन (Doordarshan) भी बजट को प्रसारित करेगा. आप संसद टीवी और पीआईबी (PIB) के यूट्यूब चैनल पर भी बजट भाषण (Budget Speech) देख सकते हैं. लोग इस बजट को विभिन्न समाचार आउटलेट और यूट्यूब और ट्विटर (Youtube / Twitter) जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं.

यहां मिलेंगे बजट डॉक्यूमेंट (How to find Budget 2022 documents)

पिछले साल वित्त मंत्री ने सांसदों और आम जनता के लिए बजट मोबाइल ऐप Union Budget Mobile App भी लॉन्च किया था. इस बार भी उम्मीद है कि 1 फरवरी 2022 को जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पूरा कर लेंगी, तब इस मोबाइल ऐप पर बजट डॉक्यूमेंट उपलब्ध होंगे. यह मोबाइल ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में है. यह एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे

बजट सेशन के पहले दिन सोमवार (31 जनवरी 2022) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) रिपोर्ट पेश किया. रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर (GDP) 9.2 फीसदी रहेगी. वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में 8 फीसदी से 8.5 फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है.

