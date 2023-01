Budget 2023: आज होगी हलवा सेरेमनी, जानिए बजट में इसका क्या है महत्व

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को आम बजट (Budget 2023) पेश करेंगी. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले यह मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा. बजट की बात होते ही हलवा सेरेमनी का ख्याल जरूर आता है. बजट दस्तावेजों के संकलन की प्रक्रिया गुरुवार को पारंपरिक हलवा सेरेमनी (Halwa Ceremony) के आयोजन के साथ शुरू हो जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में यह समारोह होगा.

सालों से बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता रहा है. कर्मचारियों के घर-परिवार से अलग रहने और बजट दस्तावेज की छपाई का काम परंपरागत ‘हलवा समारोह’ से शुरू होता रहा है.

The Halwa ceremony, marking the final stage of the Budget preparation process for Union Budget 2023-24, will be held tomorrow in the presence of Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. @nsitharaman, in the Budget Press situated inside North Block. (1/4) pic.twitter.com/PZJuyk6R5x

