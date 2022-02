Business Idea: एक बार शुरू करें ये बिजनेस जिंदगीभर होगी लाखों में कमाई, मिलेगी 30% सब्सिडी

नई दिल्ली. Business Idea: आज के टाइम में बिजनेस तो हर कोई (how to start own business) करना चाहता है पर पैसों की कमी या सही बिजनेस का चुनाव ना कर पाने के कारण वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाता. इसलिए हम आए दिन आपके लिए नए बिजनेस आइडिया (Business Idea) लेकर आते हैं. आज भी हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिससे आप मोटा मुनाफा (Earn Money) कमा सकते हैं.

वैसे तो जानते ही हैं कि कुछ चीजों की डिमांड कभी खत्म नहीं होती चाहे कोई भी मौसम हो या कोई भी शहर. अगर आप खेती में दिलचस्पी रखते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे खास बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिसको एक बार लगाने के बाद आप जिंदगी भर लाखों में कमाई कर सकते हैं.

तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है ये खास बिजनेस

ये बिजनेस है तेजपत्ता का, तेजपत्ता की खेती आप आसानी से कर सकते हैं इसे अंग्रेजी में ‘बे लीफ’ कहा जाता है इसकी खेती हमारे देश में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है. यह एक प्रकार का शुष्क और सुगन्धित पत्ता होता है.

कैसे शुरू करें तेजपत्ता की खेती (How to do Bay leaf Farming?)

आप आसानी से तेजपत्ते की खेती शुरू कर सकते है. इस खेती को करने के लिए आपको शुरुआती दौर में थोड़ी मेहनत करने पड़ेगी. जैसे जैसे इसका पौधा बड़ा होता जाएगा आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी. जब पौधा पेड़ का आकार ले लेगा तब आपको केवल पेड़ की देखभाल करनी होगी. इसकी खेती से आप हर साल अच्छी खासी आमदनी पा सकते है.

जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will you get?)

इसकी खेती करने वाले किसानों को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है.

कितना होगा मुनाफा (how much will be the profit?)

अब अगर हम मुनाफे की बात करें तो तेजपत्ता के एक पौधे से आप सालाना 5 हजार रुपये तक कमा सकते हैं. वहीं अगर आप तेजपत्ता के 25 पौधे लगाते हैं तो आपको सालाना 75 हजार से 1 लाख 25 हजार तक कमाई हो सकती है. इस बिजनेस को बड़ा आप अपनी कमाई भी बड़ा सकते हैं.

