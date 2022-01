Business idea- सिर्फ एक एकड़ की खेती में होगी 6 लाख रुपये की कमाई, सरकार भी करेगी मदद

नई दिल्ली. Business idea- अगर आपको भी खेती में रूचि है और कम जगह में कोई खेती (Earn money with farming) करना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे मेडिसन प्लांट (Medicinal Plant) की खेती के बारे में बताएंगे, जिससे आप करीब 5 गुना तक मुनाफा कमा (How to start small level business) सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होगी. इसे आप कॉन्ट्रैक्ट पर भी ले सकते हैं.

आज हम आपको एक ऐसे कारोबार (Business Idea) के बारे में बता रहे हैं जिससे हर महीने मोटा मुनाफा कमा (Earn money) सकते हैं. आपको बता दें स्टीविया (stevia) की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसको चीनी की विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है. देश-दुनिया में जिस तरह डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसमें stevia की मांग तेजी से बढ़ रही है.

कैसा होता है पौधा?

आपको बता दें यह पौधा करीब 60 से 70 सेमी तक बड़ होता है. इसके अलावा यह कई सालों तक चलने वाला पौधा है, जिसमें कई शाखाएं होती हैं. इस पेड़ की पत्तियां देखने में एकदम आम पौधों की तरह ही होती है, लेकिन यह चीनी से करीब 25 से 30 गुना ज्यादा मीठा होता है.

कहां होती है इसकी खेती?

इसकी खेती इस समय भारत के बेंगलुरु, पुणे, इंदौर और रायपुर जैसे शहरों में हो रही है. इसके अलावा विश्व में स्टीविया की खेती पैराग्वे, जापान, कोरिया, ताईवान और अमेरिका जैसे देशों में होती है.

कितनी आएगी लागत और आमदनी?

स्टीविया की खेती में लागत की बात की जाए तो अगर आप एक एकड़ में 40,000 पौधे लगाते हैं, जिसमें आपका करीब एक लाख रुपये का खर्च आएगा. इसके अलावा आप छोटी जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं. इसके अलावा इस खेती में आपकी लागत से करीब पांच गुना ज्यादा कमाई हो सकती है. देश की आम फसल जैसे गन्ना, गेहूं की खेती से भी ज्यादा कमाई स्टीविया की खेती में होती है. इसके जरिए आप कई गुना तक मुनाफा कमा सकते हैं.

एक पौधे को कितने में बेच सकते हैं?

अगर इसके सिर्फ एक पौधे की बात की जाए तो इससे आप करीब 120 से 140 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं.

