Business Idea : सरकारी सहायता से शुरू करें ये बिजनेस, उम्रभर होगी मोटी कमाई

नई दिल्ली. Business Idea : आज बहुत से लोग नौकरी की बजाय व्‍यापार (Business) करना चाहते हैं. कोविड-19 (Covid-19) में लगे लॉकडाउन में भी बहुत से नौकरीपेशा लोगों ने बिजनेस की ओर रुख किया है. ऐसे बहुत से लोगों खेती को अपनी कमाई का जरिया बनाया है. ये लोग परंपरागत खेती की बजाय आधुनिक खेती (Modern Farming) कर लाखों रुपए कमा रहे हैं. ऐसे बहुत से लोगों ने औषधीय पौधों, मसाले वाली फसलों और फूलों आदि की खेती शुरू की है. ये बिजनेस आइडिया (Business Idea) अब उनको खूब मुनाफा (Profit) दे रहा है.

तेजपत्‍ता की खेती भी बहुत लाभदायक बिजनेस (Bay Leaf Business) है. तेजपत्‍ता की खेती (Bay Leaf Farming) को अगर आप व्‍यावसायिक तरीके से करते हो तो आपको इसमें जबरदस्‍त मुनाफा हो सकता है, वो भी कम मेहनत और कम लागत में. इस खेती की खास बात यह है इसमें रोज-रोज काम नहीं होता है और न ही इसमें ज्‍यादा मैनपावर की जरूरत होती है. एक बार तेजपत्‍ता के पौधे लगाने के बाद ये कई वर्षों तक पैदावार देते हैं. ही तेजपत्‍ता की खेती करने के लिए सरकार सब्सिडी भी मुहैया कराती है. तो आइये जानते हैं कैसे शुरू करें तेजत्‍ता की खेती.

कैसे शुरू करें तेजपत्ता की खेती (How to do Bay leaf Farming?)

आप आसानी से तेजपत्ते की खेती शुरू कर सकते है. तेजपत्‍ता का पौधा लगाया जाता है. अच्‍छे किस्‍म के पौधों को 4 से 6 मीटर की दूरी पर लगा दें. लाइन से लाइन के बीच भी पर्याप्‍त दूरी रखें. नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें. जब पौधा पेड़ का आकार ले लेगा तब आपको केवल पेड़ की देखभाल करनी होगी. जब तक तेजपत्‍ता के पौधे छोटे हैं, तब तक बीच में पड़ी खाली जगह पर आप सब्‍जी लगाकर (Intercroping Farming) अतिरिक्‍त आमदनी भी कर सकते हैं.

जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will you get?)

इसकी खेती करने वाले किसानों को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. सब्सिडी के लिए आपको बोर्ड के पास आवेदन करना होगा.

कितना होगा मुनाफा (how much will be the profit?)

अब अगर हम मुनाफे की बात करें तो तेजपत्ता के एक पौधे से आप सालाना 5 हजार रुपये तक कमा सकते हैं. वहीं अगर आप तेजपत्ता के 25 पौधे लगाते हैं तो आपको सालाना 75 हजार से 1 लाख 25 हजार तक कमाई हो सकती है. अगर आप ज्‍यादा पौधे लगाएंगे तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी.

आपकी आमदनी आपकी मार्केटिंग रणनीति पर भी निर्भर करती है. अगर आप अपना उत्‍पाद बिना किसी बिचौलिये के बेचेंगे तो आपको ज्‍यादा मुनाफा होगा.अगर आपके पास ग्राहक हैं तो आप अन्‍य किसानों से भी माल लेकर आगे बेचकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और खूब पैसे कमा सकते हैं.

