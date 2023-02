पोस्ट ऑफिस दे रहा कमाई करने का मौका, घर बैठे शुरू करें अपना बिजनेस, होगी लाखों में कमाई

हाइलाइट्स इस समय देश में लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं. इसके बाद भी सभी जगह पर पोस्ट ऑफिस की पहुंच नहीं बनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी दी जा रही है.

नई दिल्ली. अगर आप बिना जोखिम वाला बिजनेस शुरू (Business idea) करने का प्लान बना रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी (how to take Post Office Franchise) लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने में ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है. इसे आप बेहद कम पैसे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. आपको सिर्फ 5,000 रुपये का निवेश करना होगा और आपकी मोटी कमाई (Earn money) हो जाएगी.

इस समय देश में लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं. इसके बाद भी सभी जगह पर पोस्ट ऑफिस की पहुंच नहीं बनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी दी जा रही है. आइए आपको बातते हैं आप कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं.

कैसे होती है कमाई?

पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी से कमाई कमीशन पर होती है. इसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलने वाले प्रोडक्ट और सर्विस दी जाती है. इन सभी सर्विस पर कमीशन दिया जाता है. MOU में कमीशन पहले ही तय कर दिया जाता है.

कौन ले सकता है फ्रेंचाइजी?

फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है. फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. फ्रेंचाइजी का आवेदन करने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरकर सब्मिट करना होगा. सेलेक्शन होने पर इंडिया पोस्ट के साथ एक MoU साइन करना होगा.

खर्च करने होंगे सिर्फ 5000 रुपये

बता दें इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको सिर्फ 5000 रुपये खर्च करने होंगे. फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आप कमीशन के जरिए कमाई कर सकते हैं. यह आपके काम पर निर्भर करता है कि आप कितनी कमाई कर सकते हैं.

ऑफिशियल वेबसाइट पर करें विजिट

इसके अलावा इस फ्रेंचाइजी के लिए आप पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लें और ऑफिशियल साइट से ही आवेदन करें. आवेदन करने के लिए आप (https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf) इस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. यहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें जिन भी लोगों को चुना जाएगा उनको पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन करना होता है. इसके बाद ही वह ग्राहकों को सुविधाएं दे सकेंगे.

कितना तय होता है कमीशन

रजिस्‍टर्ड आर्टिकल्‍स की बुकिंग पर 3 रुपये

स्‍पीड पोस्‍ट आर्टिकल्‍स की बुकिंग पर 5 रुपये

100 से 200 रुपये के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 3.50 रुपये

200 रुपये से ज्‍यादा के मनी ऑर्डर पर 5 रुपये

हर माह रजिस्‍ट्री और स्‍पीड पोस्‍ट के 1000 से ज्‍यादा बुकिंग पर 20 फीसदी अतिरिक्‍त कमीशन

पोस्‍टेज स्‍टांप, पोस्‍टल स्‍टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री पर सेल अमाउंट का 5 फीसदी

रेवेन्‍यू स्‍टांप, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी स्‍टांप्‍स आदि की बिक्री समेत रिटेल सर्विसेज पर पोस्‍टल डिपार्टमेंट को हुई कमाई का 40 फीसदी

