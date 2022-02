Business idea- आज ही शुरू करें इस प्रोड्क्ट का बिजनेस, हर महीने लाखों रुपये की होगी कमाई

नई दिल्ली. Business idea- अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने (starting own business) के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए हम एक शानदार आइडिया लेकर आए हैं. जिसे आप कम पैसों में शुरू करके मोटी रकम (Earn money) कमा सकते हैं. आप पोहा बनाने की यूनिट (Poha manufacturing) लगा सकते हैं यह अच्‍छा कारोबार है. पोहा को न्यूट्रिटिव फूट माना जाता है. पोहा को ज्‍यादातर नाश्ते के रूप में खाया जाता है. इसे बनाना और पचाना दोनों आसान है. यही वजह है कि पोहा का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में आप पोहा मैन्‍युफैक्‍चरिंग यूनिट लगाकर अपना बिजनेस शुरू (profitable business) कर सकते हैं.

खादी एंड विलेज इंडस्‍ट्रीज कमीशन (khadi village industries commission) द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्‍ट प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक, पोहा मैन्‍युफैक्‍चरिंग यूनिट के प्रोजेक्‍ट की कॉस्‍ट लगभग 2.43 लाख रुपये आती है और सरकार आपको 90 फीसदी तक लोन भी देगी. यानी आपके अपने पास से सिर्फ 25 हजार रुपये लेकर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं यह बिजनेस कैसे शुरू (How to start own business) किया जा सकता है और आपको इसका क्‍या फायदा होगा.

इतना आएगा खर्च

KVIC की रिपोर्ट के मुताबिक, मात्र 2.43 लाख रुपये के निवेश से यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं. लगभग 500 वर्ग फुट के स्‍पेस में आप यह यूनिट लगा सकते हैं. इस पर आपको 1 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं आपको पोहा मशीन, सिव्स, भट्टी, पैकिंग मशीन, ड्रम आदि पर 1 लाख रुपये खर्च होगा. इस तरह आपका कुल खर्च 2 लाख रुपये होगा, जबकि वर्किंग कैपिटल के तौर पर केवल 43 हजार रुपये खर्च होंगे.

इतनी होगी कमाई

प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्‍ट शुरू करने के बाद आपको रॉ मैटिरियल लेना होगा. इस पर आपको लगभग 6 लाख रुपये का खर्च आएगा. इसके अलावा आपको लगभग 50 हजार रुपये खर्च करने होंगे. इस तरह आप लगभग 1000 क्विंटल पोहा का प्रोडक्‍शन करेंगे. जिस पर कॉस्‍ट ऑफ प्रोडक्‍शन 8.60 लाख रुपये आएगी. आप 1000 क्विंटल पोहा लगभग 10 लाख रुपये में बेचा जा सकता है. यानी आपको लगभग 1.40 लाख रुपये की कमाई हो सकती है.

ऐसे मिलेगा लोन

अगर आप KVIC की इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत लोन अप्लाई करते हैं तो आपको करीब 90 फीसदी लोन मिल सकता है. केवीआईसी द्वारा हर साल विलेज इंडस्‍ट्री को प्रमोट करने के लिए लोन दिया जाता है. आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं.

