जश्न-ए-आजादी में डूबे उद्योगपति, जानिए किसने क्या कहा

नई दिल्ली. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) समेत भारत के कई जाने-माने उद्योगपति सोमवार को देश की आजादी के जश्न में शामिल हुए और नए भारत को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प जताया. देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह-जगह फहराते और लहराते तिरंगों तथा अन्य कार्यक्रमों के बीच उद्योगपतियों ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें और वीडियो ट्वीट किए.

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक छोटा वीडियो जारी किया है जिसमें कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी अपने पोते पृथ्वी अंबानी के साथ राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं.

भारत अपार अवसरों और तेज ग्रोथ के मुहाने पर खड़ा

उद्योगपति गौतम अडाणी ने कहा कि भारत अनंत अवसरों और त्वरित वृद्धि की दहलीज पर खड़ा है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत अपार अवसरों और तेज ग्रोथ के मुहाने पर खड़ा है. हमारे युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के बल पर सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की कहानी की तो यह महज शुरुआत है. भारत अब रूकने वाला नहीं है. जय हिंद.’’

As we celebrate 75 years of freedom, India stands on the threshold of infinite opportunities and accelerated growth. Powered by the aspirations and dreams of our youth, the greatest democracy’s story is only beginning. There can be no stopping India. Jai Hind. pic.twitter.com/16dLysJPpQ



विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने ट्वीट किया, ‘‘भारत की आजादी के 75वें वर्ष का जश्न सम्मान और गौरव के साथ मनाया जा रहा है. मातृभूमि को स्वतंत्रता दिवस की बधाई.’’

नई अर्थव्यवस्था में ले जाने का संकल्प लें: प्रशांत रुईया

एस्सार के डायरेक्टर प्रशांत रुईया ने राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का संकल्प लेते हुए कहा कि आइए हम देश को नई अर्थव्यवस्था में ले जाने का संकल्प लें जैसा कि हमने उदारीकरण के बाद पुरानी अर्थव्यवस्था को लेकर किया था.

सिलिकॉन वैली से भी बेहतर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएंगे: अनिल अग्रवाल

वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया, ‘‘स्टार्टअप से लेकर खेलों तक हमारे युवा दुनिया की उम्मीदों से कहीं आगे निकल गए. अगले 25 वर्ष में हम दुनिया का अग्रणी टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएंगे जो सिलिकॉन वैली से भी बेहतर होगा.’’

From start-ups to sports, our youth have surpassed the world’s expectations.

In the next 25 years, we will build the world’s leading technology hub, even better than Silicon Valley. With disruptive technology, we will soon transform ourselves into an Atmanirbhar Bharat. (2/3)

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) August 15, 2022