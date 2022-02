उद्योगपति राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित

नई दिल्ली. मशहूर उद्योगपति और बजाज ग्रुप (Bajaj Group) के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज (Rahul Bajaj) का शनिवार को पुणे में निधन हो गया. वह 83 साल के थे. वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. वह करीब 5 दशक तक बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े रहे.

साल 2001 में मिला था पद्म भूषण

देश के सफलतम उद्योगपतियों में शामिल राहुल बजाज ने दुपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में बजाज ऑटो को खड़ा किया और उसे अग्रणी स्थान तक पहुंचाया. वह साल 2006 से लेकर 2010 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे. साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी मिल चुका है.

One of India’s foremost Business leaders, Rahul Bajaj, Former Chairman of Bajaj Auto passes away at 83 pic.twitter.com/83S48Pjy2a

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) February 12, 2022