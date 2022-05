Business News Live Blog : पेट्रोल-डीजल कीमतों में एक महीने से बदलाव नहीं, आज पूरा भर सकता है एलआईसी का आईपीओ

एलआईसी के आईपीओ के लिए ‘ESBA’ सुविधा वाली बैंक शाखाएं रविवार को खुली रहेंगी: रिजर्व बैंक

मुंबई . भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि एलआईसी के आईपीओ के लिए ‘ESBA’ ( application supported through blocked amount in the account, खाते में ब्लॉक की गयी राशि के जरिये समर्थित आवेदन) सुविधा वाली बैंक शाखाएं रविवार को भी खुली रहेंगी. आगे पढ़ें…