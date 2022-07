ट्रांसपेरेंट बैक पैनल के साथ लॉन्च हुआ Nothing Phone 1, जानिए क्या है कीमत

नई दिल्ली. फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले आमतौर उसका बहुत अधिक प्रचार- प्रसार किया जाता है, लेकिन हम किसी मिड-रेंज फोन के लॉन्च से पहले ऐसा उत्साह नहीं देखते है. हालांकि Nothing Phone 1 को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है. अपने लुक्स और डिजाइन के लिए लंबे समय तक सुर्खियों में रहने के बाद फाइनली Nothing ने मंगलवार को भारत समेत कई बाजारों Nothing Phone 1 को लॉन्च कर दिया है. आगे पढ़ें…