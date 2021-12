15 लाख से ज्यादा की कमाई के लिए शुरू करें ये बिजनेस, नौकरी से ज्यादा होगा मुनाफा, सरकार भी करेगी मदद

नई दिल्ली. अगर आप कम जगह में कोई ऐसी फसल उगाना चाहते हैं, जिससे तगड़ा मुनाफा हो तो आप सरकार की मदद से अदरक की खेती भी कर सकते हैं. अदरक का इस्तेमाल हर घर में होता है. चाय से लेकर सब्जियां या फिर कोई दूसरी डिश बनाने तक में अदरक का इस्तेमाल होता है. ठंड में अदरक का खूब इस्तेमाल होता है. तो चलिए जानते आप कैसे शुरू करें अदरक की खेती (How to do Ginger Farming).

कैसे करें अदरक की खेती

अदरक बोने के लिए अदरक की पिछली फसल के कंद उपयोग में लाए जाते हैं. बड़े बड़े अदरक के पंजों को इस तरह तोड़ लेते हैं कि एक टुकड़े में दो से तीन अंकुर रहे.

अदरक की खेती मुख्यत: प्राकृतिक वर्षा पर निभर्र करती है. इसे अकेले या पपीता व अन्य वृक्षों के साथ भी किया जा सकता है. एक हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 12 से 15 कंद की आवश्यकता होती है. अंतरवर्तीय फसलों में बीज की मात्रा कम लगती है.

बुवाई का तरीका

अदरक की बुवाई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए. इसके अलावा बीच कंदों को चार से पांच सेंटीमीटर गहराई में बोने के हल्की मिट्टी या गोबर की खाद से ढक देना चाहिए.

इतना आएगा खर्च

अदरक की फसल लगभग 8 से 9 महीने में तैयार हो जाती है. अदरक की फसल औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है. 1 एकड़ में 120 क्विंटल अदरक हो जाता है. एक हेक्टेयर में अदरक की खेती में करीब 7 8 लाख रुपये का खर्च भी आ जाता है.

कितना होगा मुनाफा

अगर बात मुनाफे की करें तो एक हेक्टेयर में अदरक की खेती से करीब 150 से 200 क्विंटल निकलता है. बाजार में अदरक की कीमत 80 रुपये किलो तक होती है, लेकिन अगर हम 50 से 60 रुपये का औसत भी मान लें तो एक हेक्टेयर से आपको 25 लाख रुपये की कमाई होगी. सारा खर्चा हटाने के बाद भी आपको 15 लाख रुपये का मुनाफा होगा.

