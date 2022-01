नौकरी छोड़ 2 लाख रुपये में शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगा 5 लाख का मोटा मुनाफा, जानें कैसे?

नई दिल्ली. how to start own business? अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो हम आपको एक ऐसे बिजनेस (business opportunity ) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको शुरू कर आप पहले दिन से ही मोटी कमाई कर सकते हैं. डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमूल (Amul) के साथ बिजनेस करने का इस समय बड़ा मौका है.

अमूल नए साल में भी फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है. छोटे निवेश में हर महीने नियमित कमाई की जा सकती है. अमूल की फ्रेंचाइजी लेना फायदे का सौदा है. इसमें नुकसान ना के बराबर होने की गुंजाइश होती है.

2 लाख से शुरू कर सकते हैं बिजनेस

अमूल बिना किसी रॉयल्‍टी या प्रॉफिट शेयरिंग के फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है. यही नहीं, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का खर्च भी बहुत ज्‍यादा नहीं है. आप 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए खर्च करके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. कारोबार की शुरुआत में ही अच्‍छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है. फ्रेंचाइजी के जरिए हर महीने लगभग 5 से 10 लाख रुपए की बिक्री हो सकती है. हालांकि, यह जगह पर भी निर्भर करता है.

कैसे लेनी होगी फ्रेंचाइजी

अमूल दो तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है. पहली अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या अमूल क्‍योस्‍क की फ्रेंचाइजी और दूसरी अमूल आइसक्रीम स्‍कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी. अगर आप पहली वाली में निवेश करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए निवेश करने होंगे. वहीं अगर दूसरी फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो 5 लाख का निवेश करना होगा. इसमें नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्‍योरिटी के तौर पर 25 से 50 हजार रुपये देने होंगे.

इतना मिलता है कमीशन

अमूल आउटलेट लेने पर कंपनी अमूल प्रोडक्‍ट्स के मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी एमआरपी पर कमीशन देती है. इसमें एक मिल्‍क पाउच पर 2.5 फीसदी, मिल्‍क प्रोडक्‍ट्स पर 10 फीसदी और आइसक्रीम पर 20 फीसदी कमीशन मिलता है. अमूल आइसक्रीम स्‍कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी लेने पर रेसिपी बेस्‍ड आइसक्रीम, शेक, पिज्‍जा, सेंडविच, हॉट चॉकेलेट ड्रिंक पर 50 फीसदी कमीशन मिलता है. वहीं, प्री पैक्‍ड आइसक्रीम पर 20 फीसदी और अमूल प्रोडक्‍ट्स पर कंपनी 10 फीसदी कमीशन देती है..

पड़ेगी इतनी जगह की जरुरत

अगर आप अमूल आउटलेट लेते हैं तो आपके पास 150 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए. वहीं, अमूल आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 300 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए.

कैसे करें अप्‍लाई

अगर आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्‍लाई करना चाहते हैं तो आपको retail@amul.coop पर मेल करना होगा. इसके अलावा इस लिंक http://amul.com/m/amul scooping parlours पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है.

