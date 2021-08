कारोबारियों को राहत! 5 करोड़ से अधिक बिजनेस करने वाले GST रिटर्न कर सकेंगे सेल्फ-सर्टिफाई, CA की जरूरत नहीं

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. अब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार वाले जीएसटी टैक्सपेयर्स अपने एनुअल रिटर्न को खुद प्रमाणित (Self Certify) कर सकेंगे और उन्हें इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountants) से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी (CBIC) ने इस बारे में निर्देश जारी किया है.

जीएसटी के तहत 2020-21 के लिए दो करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वालों को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों के लिए एनुअल रिटर्न -जीएसटीआर-9/9ए– दायर करना अनिवार्य है. इसके अलावा पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर-9सी के रूप में समाधान विवरण जमा कराने की जरूरत होती थी. इस विवरण को ऑडिट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित किया जाता है.

Compliance burden reduced for GST Taxpayers.

👉Taxpayers with AATO upto Rs. 5 crore not required to file the reconciliation statement in Form GSTR-9C for FY 20-21 onwards.

👉Taxpayers with AATO above Rs. 5 crore can now self-certify the reconciliation statement in Form GSTR-9C. pic.twitter.com/x6QcpDHwwa

— CBIC (@cbic_india) August 1, 2021